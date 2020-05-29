Кострома, 29 мая, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Костромской области признал незаконными торги по сдаче имущества Костромского порта в аренду. Об этом сообщает пресс-служба Костромского УФАС России. В процедуре были выявлены серьёзные нарушения.

wikimapia.org Грузовой район Костромского речного порта

ОГБУ «Костромаавтодор», проводящее конкурс, не указало в документах сведения о техническом состоянии объекта. Кроме этого, стратегически важный для области порт разделили на три разных лота — то есть фактически пытались сдать в аренду по частям.

«При проведении спорных торгов, заказчиком были нарушены не только требования действующего законодательства, но и законы формальной логики, когда стратегически важный объект для региона с причальной стенкой более 430 метров, был разбит на три участка — лота 57, 60 и 320 метров соответственно, и передавался с формулировками, о возможном использовании в соответствии с уставными целями арендатора. Такой подход не только не позволял бы эксплуатировать порт по назначению-средняя длина грузовых судов около 100 метров, но и позволил бы стать арендаторами любого участника от субъектов общепита до торгово-развлекательных центров и эксплуатировать порт не по его целевому назначению, а в соответствии со своими уставными целями» — комментирует руководитель Костромского УФАС России Мурсал Исмаилов.

Если бы торги состоялись, важный объект, использующийся грузовыми судами, могли приспособить практически для любых целей. Известно, что после вмешательства УФАС организатора конкурса привлекли к административной ответственности.