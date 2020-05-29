Кострома, 29 мая, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Владимир Путин поддержал решение губернатора Костромской области Сергея Ситникова идти на выборы главы региона осенью 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом президент заявил на рабочей встрече с Ситниковым в пятницу, 29 мая.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

«Сергей Константинович, я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержку. Надо только, чтобы случилось главное — чтобы люди вас поддержали, чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах. Для этого нужно показать и предстоящую программу по развитию области, и презентовать то, что уже сделано в Костроме. Желаю вам успехов», — сказал Владимир Путин.

Срок полномочий костромского губернатора заканчивается в сентябре 2020 года. Ситников был назначен врио губернатора Костромской области в 2012 году, позже Костромская областная дума наделила его полномочиями губернатора на пять лет. В 2015 году на выборах главы региона, выдвигаясь от «Единой России», Ситников набрал более 65% голосов. Выборы губернатора, депутатов Костромской областной Думы и Думы города Костромы запланированы на 13 сентября 2020 года.