Калуга, 29 мая, 2020, 21:41 — ИА Регнум. В Калужской области величина прожиточного минимума на душу населения в первом квартале 2020 года составила 10 тыс. 761 рубль — это на 196 рублей больше по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, сообщает 29 мая корреспондент ИА REGNUM по материалам постановления правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 тыс. 580 рублей — на 187 рублей больше.

Для пенсионеров прожиточный минимум составил 8 тыс. 919 рублей. Он увеличен на 124 рубля, а для детей в возрасте до 15 лет включительно составил 10 тыс. 609 рублей, что больше на 359 рублей.