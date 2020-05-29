Калужской больнице подарили средства индивидуальной защиты
Калуга, 29 мая, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Константин Сотсков и бизнесмен Глеб Белов приобрели и передали в больницу «Сосновая роща» тысячу защитных масок и 50 комплектов респираторов с угольным фильтром и очками, предназначенных для работы в особо опасных условиях. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, это было сделано по просьбе главного врача больницы Максима Холопова, когда «Сосновая роща» начала принимать пациентов с COVID-19 и возникла необходимость в большом количестве индивидуальных средств защиты для персонала.
Максим Холопов отметил, что медицинский персонал продолжает оказывать качественную помощь больным. «Работают много и напряженно, в такой ситуации очень важно организовать отдых сотрудников, их быт. И здесь уже в который раз пришел на помощь депутат», — подчеркнул он.
Сегодня в учреждении трудятся 69 докторов, 122 медсестры и 39 санитарок, многие из них непосредственно работают с больными, зараженными коронавирусной инфекцией.