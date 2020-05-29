Курган, 29 мая, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Жители курганского города Шумиха жалуются на постоянное отключение холодной воды. И та, что подаётся семь часов в сутки, грязная и ржавая, говорится в сообщении сервиса «Обратись».

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"Администрация говорит, что вода подаётся по графику с 6 до 12 и с 17 до 23 часов. Но это ложь. Вода утром появляется ближе к 8 часам, а вечером её нет уже полвосьмого. Если посчитать, то вода есть всего семь часов в день. Утром воды нет! На обед приходишь — воды нет! После работы домой приходишь — воды нет! Чтобы приготовить надо отстаивать воду, отфильтровать!», — пишет возмущённая жительница Шумихи.

Администрация Шумихинского района сообщает заявительнице, что вода подаётся с 12:00 до 17:00 часов и с 23:00 до 6:00.

«Несмотря на то, что практически все насосы на скважине заменены, воды в резервуарах для обслуживания населения всё равно не хватает», — признали проблему в мэрии Шумихи.

Отмечается, что МУП «Городские коммунальные сети» города Шумихи прорабатывает вопрос о реанимации дополнительной скважины.

Причём ранее в официальном паблике администрации Шумихи была опубликована информация, что «до конца июня… вода будет подаваться под низким давлением в связи с истощением источников водоснабжения».