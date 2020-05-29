Калуга, 29 мая, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги Виктор Борсук и Евгений Каменарович вручили ветеранам своего избирательного округа №17 юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и памятные подарки.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские парламентарии вручили медали ветеранам войны

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, среди награжденных была вдова ветерана войны, труженик тыла Анна Ёлкина. По словам самой Анны Ивановны, судьба ей досталась нелегкая. Родилась в многодетной семье. К началу войны ей исполнилось 14 лет, отец и старший брат ушли на фронт. Пережила все ужасы оккупации, когда осенью 1941 года деревню захватили немцы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские парламентарии вручили медали ветеранам войны

После освобождения работала наравне со взрослыми в поле. Весной 1945 года вернулся отец, воевавший на разных фронтах и дошедший до Берлина. Брат погиб на Украине. После войны переехала в Калугу, окончила курсы печатников и до пенсии проработала на комбинате синтетических душистых веществ.

«Спасибо, что нас, стариков, не забывают. С праздниками депутаты поздравляют, помогают, — рассказала ветеран. — Это очень приятно, ведь нам много не надо, внимание да поддержка, если вдруг что случается».