Приштина, Сербия, 29 мая, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбин Курти назвал неприемлемым решение Конституционного суда, одобрившее декрет президента Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства представителю ЛДК Авдулле Хоти без выборов после вынесения вотума недоверия правительству Курти.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил следующее:

«Вместо того, чтобы интерпретировать Конституцию, суд выбрал следующий подход: президент прав, давайте обоснуем это».

Подробный разбор решения суда глава «Движения за самоопределение» пообещал выложить позднее, после получения полного текста вердикта.

«К сожалению, Конституционный суд подчинен захватчиками государства. Он говорит больше о себе, чем о деле, которое трактует. Он опорочил себя, он обесценил себя.

Наша вместе с сознательным народом борьба против этой коррумпированной касты продолжается.

В заключение, мы все не испытывали больших надежд относительно решения Конституционного суда, однако это решение просто за гранью воображения на всех уровнях (логическом и юридическом). Насколько оно несправедливо, настолько же и неприемлемо. О дальнейших политических шагах мы сообщим гражданам в ближайшие дни», отметил он.