Ярославль, 29 мая, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин направил главам муниципальных образований и городских округов письма с требованием провести проверки мест массового пребывания детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного. В частности, необходимо оценить безопасность детских городков, спортивных площадок, мест отдыха на водных объектах.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Проверка детской площадки

«В связи с эпидемиологической ситуацией в Ярославской области временно приостановлена деятельность по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей. С учетом начала летних каникул дети все чаще отправляются самостоятельно гулять на улице, что в нынешних условиях представляет опасность для их жизни и здоровья. Важное значение приобретает вопрос обеспечения безопасности детей, находящихся на неорганизованном отдыхе», — отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Территорию мест массового отдыха детей предлагается обозначить специальными аншлагами и предупредительными знаками.