Ярославль, 29 мая, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксировано два случая, когда оставленные без присмотра дети выпали из окон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Оба происшествия случились вечером 28 мая. В Ростове и Угличе Ярославской области пострадали 4-летние мальчики.

СУ СКР по ЯО Место происшествия

«В лечебное учреждение города Ростова был доставлен 4-летний мальчик, выпавший из окна 6-го этажа дома, расположенного в 1 микрорайоне города. По предварительным данным, ребенок находился дома вместе с родителями. В какой-то момент ребенок ненадолго остался в комнате без присмотра, самостоятельно открыл окно и выпал. В лечебное учреждение города Углича был доставлен 4-летний мальчик, выпавший из окна 2-го этажа дома, расположенного на улице Никонова. По предварительным данным, ребенок находился дома под присмотром родственницы. Женщина вышла в магазин, когда ребенок спал, при этом окно оставила открытым. Проснувшись в отсутствии женщины, ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

По обоим фактам ведутся доследственные проверки. По их результатам будет дана юридическая оценка действий лиц, ответственных за безопасность детей.