В Костромской области из-за дождей введен режим повышенной готовности
Кострома, 29 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В Костромской области из-за ожидания сильных дождей введен режим повышенной готовности, он будет действовать до 1 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Ситников.
Костромской гидрометцентр спрогнозировал «обильные и интенсивные осадки» с 28 по 31 мая. Это может привести к быстрому подъему воды на малых и средних реках региона и затоплению низководных мостов.
Муниципалитетам поручили отслеживать паводковую обстановку, сформировать пункты для эвакуации населения и лодочные переправы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Костромской области, в первую очередь под угрозой затопления находятся два района области — Солигаличский и Шарьинский.
Отметим, что последний раз серьёзные неудобства жителям Костромской области принёс осенний паводок 2019 года. Тогда большая вода затопила дома и прервала транспортное сообщение в шести районах региона.