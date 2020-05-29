Кострома, 29 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В Костромской области из-за ожидания сильных дождей введен режим повышенной готовности, он будет действовать до 1 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Ситников.

Adm44.ru Низководный мост, подтопленный «большой водой»

Костромской гидрометцентр спрогнозировал «обильные и интенсивные осадки» с 28 по 31 мая. Это может привести к быстрому подъему воды на малых и средних реках региона и затоплению низководных мостов.

Муниципалитетам поручили отслеживать паводковую обстановку, сформировать пункты для эвакуации населения и лодочные переправы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Костромской области, в первую очередь под угрозой затопления находятся два района области — Солигаличский и Шарьинский.

«Основные риски по двум направлениям — это Солигалич и Шарья. Также угроза паводка может быть в Буе, но на сегодняшний день там очень хорошо работает гидротехническое сооружение, в 2019 году оно было полностью отремонтировано, поэтому там всё будет в порядке. В Костроме угрозы паводка не будет. На данный момент пик паводка в области пройден — на северо-востоке области всё растаяло, снега нигде нет, и повышение уровня возможно только за счёт осадков. А это уже не критично», — сказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области Светлана Дергунова.

Отметим, что последний раз серьёзные неудобства жителям Костромской области принёс осенний паводок 2019 года. Тогда большая вода затопила дома и прервала транспортное сообщение в шести районах региона.