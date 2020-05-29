Кострома, 29 мая, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В больницах Костромской области находятся 74 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом 29 мая сообщает оперативный штаб. С 28 мая число инфицированных в стационарах увеличилось на 18 человек.

Ko44.ru Инфекционное отделение городской больницы Костромы

За сутки в регионе наличие SARS-CoV2 подтвердилось у 35 человек. Наибольшее количество — в Нерехтском районе и Костроме.

«За весь период распространения коронавируса в Костромской области свыше 180 случаев — непосредственное инфицирование в других субъектах страны. Каждый заболевший способствует инфицированию как минимум ещё троих человек. Многие болеют семьями», — отмечается в сообщении оперштаба.

Нарастающим итогом в области выявлен 691 заражённый, вылечить удалось 365 человек.