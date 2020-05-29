Чебоксары, 29 мая, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявлено 83 носителя коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

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По данным на 29 мая (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально выявлено 2709 случаев заражения, в том числе за последние сутки подтверждено 83 случая SARS-CoV-2.

Выздоровели в настоящее время 1187 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки — 92 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в Алатыре и Ядринском районе сложилась напряжённая ситуация с коронавирусом, ранее там работали выездные группы оперативного штаба. По итогам оценки ситуации на месте было принято решение об усилении с 27 мая мер безопасности в Ядринском районе. В Алатыре перепрофилируют под приём больных COVID-19 местный роддом, меры ужесточать в ближайшее время не планируется.