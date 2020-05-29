Ярославль, 29 мая, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области зарегистрировано 2976 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. За последние сутки в регионе выявлено еще 84 человека с коронавирусом. По данному показателю в суточной сводке регион на 21 месте в стране.

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По данным федерального оперштаба в Ярославской области зарегистрирован еще один летальный исход, таким образом, согласно официальной статистике, их стало 14. Выписано еще 45 человек, общее число выздоровевших от SARS-CoV-2 достигло 698.