Калуга, 29 мая, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 28 мая поздравил Васильеву Екатерину Степановну с 90-летним юбилеем.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил горожанку с 90-летием

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вся жизнь Екатерины Васильевой связана с пищевым производством. Много лет она проработала в Облпотребсоюзе и в объединении общественного питания, приехав в Калугу после окончания института.

Здесь в Калуге вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Бориса Александровича Васильева, в семье родился сын. Сейчас чету Васильевых помимо сына регулярно навещают внуки и правнучки.

«Екатерину Степановну я знаю давно. Это — энергичный, творческий человек. После выхода на пенсию, она активно работала в составе городского Совета ветеранов, участвовала во многих мероприятиях, заряжая всех вокруг оптимизмом и энергией», — рассказал Александр Иванов.

Глава города пожелал юбиляру здоровья, оптимизма и долгих лет жизни в кругу родных и близких.