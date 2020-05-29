Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 29 мая, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Ямальские волонтёры-медики Власта Шумилова и Елена Мазитова творчески ударили по пандемии коронавирусной инфекции. Вместе с коллективом единомышленниц из ансамбля казачьей песни они записали композицию «Казачий ответ коронавирусу», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе волонтёрского движения #МыВместе.

Vk.com/moi_yamalskiy_raion Ямальские казачки исполняют песню против коронавируса

В задорной песне, положенной на народный мотив, рассказывается, как налетели вдруг на матушку-Россию и Ямал злые инфекционные вороны, но заразе северяне дали лихой отпор. Композиция записывалась дистанционным способом. Каждая из участниц ансамбля исполняла свою партию у себя дома. Затем это всё удалённо сводилось, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в штабе.

«Как известно человеку выходить из сложных ситуаций помогает позитивный настрой, уверенность в будущем и поддержка друзей. Уверены, что казачий задор поднимет настроение всем!», — говорят участницы ансамбля казачьей песни.

В штабе отметили, что волонтёры-медики из Ямальского района являются участниками федерального конкурса «Доброволец России — 2020».