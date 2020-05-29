Ямальские казачки дали отпор «ворону-коронавирусу» задорной песней
Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 29 мая, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Ямальские волонтёры-медики Власта Шумилова и Елена Мазитова творчески ударили по пандемии коронавирусной инфекции. Вместе с коллективом единомышленниц из ансамбля казачьей песни они записали композицию «Казачий ответ коронавирусу», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе волонтёрского движения #МыВместе.
В задорной песне, положенной на народный мотив, рассказывается, как налетели вдруг на матушку-Россию и Ямал злые инфекционные вороны, но заразе северяне дали лихой отпор. Композиция записывалась дистанционным способом. Каждая из участниц ансамбля исполняла свою партию у себя дома. Затем это всё удалённо сводилось, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в штабе.
В штабе отметили, что волонтёры-медики из Ямальского района являются участниками федерального конкурса «Доброволец России — 2020».