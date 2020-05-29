Калуга, 29 мая, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Накопленный за первый квартал 2020 года запас роста организаций всех видов экономической деятельности исчерпан, заявил 28 мая на заседании оперативного штаба по поэтапному восстановлению в области экономической активности и социальной стабильности заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

(сс) Kaluga.2012 Калуга

По его словам, негативные тенденции снижения делового потенциала продолжились в сферах культуры, досуга, спорта и развлечений — на 50%, административной деятельности и дополнительных услуг (туристические агентства, лизинг, аренда, кадровые агентства) — на 48,9%, в гостиничном бизнесе и общественном питании — на 13,6%, в строительстве — на 23,7%. Одновременно заместитель губернатора отметил, что объем инвестиций в основной капитал за первый квартал 2020 года составил в экономике 15 млрд рублей против 14 млрд рублей за тот же период 2019 года, что говорит о том, что инвестиционная деятельность в регионе не останавливается и гарантирует положительную динамику в реальном секторе экономики в период выхода из пандемии.

Напомним, индекс промышленного производства в Калужской области составил порядка 93%. Замедление динамики острее всего ощутили автомобилестроение (более 40%), производство бытовой электроники (более 24%), нефтепродуктов (более 19%). В целях стабилизации ситуации по ряду отдельных предприятий регионом направлены предложения в федеральные органы власти. В том числе о поддержке автомобильной отрасли, как наиболее пострадавшей в отсутствии платежеспособного спроса.