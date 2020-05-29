Киренск, Иркутская область, 29 мая, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Иркутские спасатели предупредили о том, что 29 и 30 мая река Киренга может выйти из берегов. Повышение уровня воды до отметок 240−270 см при критической в 250 см. ожидается в районе села Казачинское, а в районе деревни Шорохово Киренского района прогнозируется повышение уровня до 540−570 см при критической отметке 560 см. Возможен выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности.

МЧС Река Киренга

«Прогноз доведён до муниципальных образований для планирования мер реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп и сил постоянной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 июня 2019 г. в Иркутской области произошло мощнейшее наводнение. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов, спустя месяц ситуация во многом повторилась. Российский президент Владимир Путин трижды приезжал в Приангарье, лично решал проблемы жителей подтопленных территорий.