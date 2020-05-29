Салехард, 29 мая, 2020, 05:29 — ИА Регнум. В Салехарде жители микрорайона Ангальский мыс жалуются на невыносимый запах разлагающейся рыбы. С проблемой разбирался депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов, который раскрыл проблему в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

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Парламентарий выехал на место сигнала и обнаружил массу бесхозных и брошенных мешков.

«Как выяснилось, Салехардский рыбокомбинат в холодное время года отвозил и складировал мешки с отходами на базе в районе Ангальского мыса. А сейчас, когда на улице стало тепло, остатки рыбы начали гнить, зловонье распространилось далеко от места «свалки», на улице нечем было дышать», — сообщает Алексей Денисов.

Директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов сообщил ИА «Север-Пресс», что информация о хранящихся месяцами отходах — недостоверная. Рыбные отходы комбината замораживаются и передаются на звероферму.

«На крематор свозятся непригодные для животных отходы. Сейчас здесь суточная норма», — заявил директор рыбокомбината.

Однако жители окрестных домов свидетельствуют об обратном. Парламентарий обратился в надзорные органы за дальнейшим разбирательством в «зловонной» ситуации.