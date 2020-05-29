Якутск, 29 мая, 2020, 05:28 — ИА Регнум. В режиме самоизоляции страдают не только люди, но и животные, в частности в зоопарках, посещение которых запрещено с марта. Сотрудники зоопарка в Якутии обратились к якутянам за помощью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт «Орто Дойду» Варан в зоопарке «Орто Дойду» в Якутии

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На сайте зоопарка «Орто Дойду» 28 мая появилась вкладка «Оказать помощь». Здесь будут рады любому пожертвованию, ведь зоопарк не работает с 19 марта, поэтому средств для содержания животных не хватает.

«Зоопарк обеспечивал себя благодаря поступлениям от продажи билетов. А это — корма для животных, уход за питомцами, опилки и стружки, подстилка в домиках, ремонты вольеров и многое другое. Кроме этого, поддержание систем жизнеобеспечения и территории, а это водоснабжение и водоотведение, газовое хозяйство, уборка территорий, обеспечение работы автопарка, благодаря которому каждый день мы на рабочем месте. Столярные работы ведутся постоянно, ведь нужно натянуть сетку, подлатать домики или заменить ручки, двери, да всего и не перечислишь», — пишут сотрудники «Орто Дойду».

Они обращаются ко всем, кто готов помочь: пройдя по ссылке «Оказать помощь», можно перечислить любую денежную сумму и таким образом поддержать обитателей зоопарка.

Как сообщало ИА REGNUM, двум нижегородским зоопаркам «Лимпопо» и «Мишутка» выделят 1,5 млн рублей субсидий из резервного фонда.