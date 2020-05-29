Южно-Сахалинск, 29 мая, 2020, 05:24 — ИА Регнум. По данным Фонда дикой природы (WWF), весенние учёты каланов на Курильских островах показали, что численность этих животных продолжает снижаться, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации WWF.

WWF Каланов на Курилах стало еще меньше

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Калан — морское млекопитающее, чей невероятно густой для дикой природы мех столетиями привлекал промысловиков. В результате животные оказались на грани исчезновения. Принятые в первой половине XX века меры должны были восстановить популяцию и повернуть вспять негативную динамику. Долгое время ожидания учёных оправдывались. Однако, по данным WWF, в последние годы наблюдается обратная тенденция.

До 2003 года численность каланов на Курилах только росла, достигнув 15 тыс. особей. Однако в последствии учёные стали фиксировать лишь внезапное падение.

В отдельных районах Курильских островов количество редких животных снизилось на 80%. Весной 2020 года на Парамушире снижение численности каланов составило 80%, на Шумшу — 55%.

В ходе наблюдений учёные обнаружили на островах всего 219 особей.

«Наблюдаемое в последние годы снижение численности каланов носит катастрофический характер. Мы видим, что их не только становится меньше, отдельные места залежек каланов сегодня вообще пусты. Обследование западной, северной и охотоморской частей Парамушира не выявило присутствия каланов», — рассказал член совета по морским млекопитающим, кандидат биологических наук Сергей Корнев.

Точные причины исчезновения каланов учёные пока выясняют. В числе основных версий — оскудение кормовой базы, болезни, влияние человека, перенаселение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье тигрица с тигренком заставила поволноваться учёных двух стран — России и Китая, повадившись совершать «туры» в Китай через реку в сопровождении малыша.