Учёные бьют тревогу: численность каланов на Курилах катастрофически падает
Южно-Сахалинск, 29 мая, 2020, 05:24 — ИА Регнум. По данным Фонда дикой природы (WWF), весенние учёты каланов на Курильских островах показали, что численность этих животных продолжает снижаться, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации WWF.
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Калан — морское млекопитающее, чей невероятно густой для дикой природы мех столетиями привлекал промысловиков. В результате животные оказались на грани исчезновения. Принятые в первой половине XX века меры должны были восстановить популяцию и повернуть вспять негативную динамику. Долгое время ожидания учёных оправдывались. Однако, по данным WWF, в последние годы наблюдается обратная тенденция.
До 2003 года численность каланов на Курилах только росла, достигнув 15 тыс. особей. Однако в последствии учёные стали фиксировать лишь внезапное падение.
В отдельных районах Курильских островов количество редких животных снизилось на 80%. Весной 2020 года на Парамушире снижение численности каланов составило 80%, на Шумшу — 55%.
В ходе наблюдений учёные обнаружили на островах всего 219 особей.
«Наблюдаемое в последние годы снижение численности каланов носит катастрофический характер. Мы видим, что их не только становится меньше, отдельные места залежек каланов сегодня вообще пусты. Обследование западной, северной и охотоморской частей Парамушира не выявило присутствия каланов», — рассказал член совета по морским млекопитающим, кандидат биологических наук Сергей Корнев.
Точные причины исчезновения каланов учёные пока выясняют. В числе основных версий — оскудение кормовой базы, болезни, влияние человека, перенаселение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье тигрица с тигренком заставила поволноваться учёных двух стран — России и Китая, повадившись совершать «туры» в Китай через реку в сопровождении малыша.