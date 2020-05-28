Москва, 29 мая, 2020, 01:16 — ИА Регнум. Компания «Российские железные дороги» с 29 мая возвращает в график движения несколько рейсов пассажирского поезда «Сапсан», которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры на Московском вокзале Петербурга

Напомним, что между Москвой и Санкт-Петербургом курсировало до 15 пар «Сапсанов» в день, в том числе один «Сапсан» из Петербурга в Нижний Новгород через Москву. После начала пандемии курсировали только четыре «Сапсана» между Москвой и Петербургом.

Сейчас после некоторого улучшения ситуации с коронавирусом между Москвой и Петербургом запустят до восьми пар «Сапсанов» в сутки (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы. Также вновь поставлен в расписание «Сапсан» из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно.