Ярославль, 28 мая, 2020, 22:51 — ИА Регнум. В июне в Ярославской области будет снят запрет на регистрацию браков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела ЗАГС города Ярославля Наталия Рыбкина.

Pixabay.com Обручальные кольца

Запрет на регистрацию браков был введен с 2 апреля по 1 июня. Свадьбы разрешались только в исключительных случаях: беременности, состояния здоровья, длительной командировки одного из супругов. Срок запрета подошел к концу. По решению оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ярославской области свадьбы возобновятся, но с рядом условий.

«Регистрация заключения брака в июне производится лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, т. е. жених + невеста. Чтобы запечатлеть этот важный момент допускается фотограф в единственном числе. Для всех необходимая санитарная мера защиты — маска и социальная дистанция (жених и невеста — исключение). Заявления на регистрацию брака принимаются дистанционно через портал Госуслуг», — сообщила Наталия Рыбкина.

Такой режим будет действовать в июне. В июле возможны новые послабления. Вместе с запретом на браки действовал и запрет на разводы. Однако про снятие этого ограничения пока ничего не известно.