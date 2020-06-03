О том, какие послабления происходят в регионах, есть ли тенденция к спаду распространения SARS-CoV-2 и стоит ли ждать второй волны пандемии — в трансляции ИА REGNUM .

В то же время в Подмосковье приняли решение об открытии парков, но находиться в парковых зонах разрешается лишь с использованием защитной маски.

С 1 июня в ряде регионов начинает действовать первый этап снятия ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Так, в Москве начинает действовать система прогулок по расписанию: столичные жилые дома разделили на несколько групп. Жители домов смогут выходить на прогулку строго в определённое время и дни.

Об этом: США отправят вторую партию аппаратов ИВЛ в Россию 30 мая

Вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет отправлена из США в Россию в субботу, 30 мая, сообщила компания-производитель Vyaire Medical.

Об этом: В Воронежской области продлён режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Воронежской области продлён до 15 июня.

Об этом: Воробьев продлил запрет на работу общепита в Подмосковье до 14 июня

Работа ресторанов, кафе, столовых и баров в Московской области не будет возобновлена как минимум до 14 июня 2020 года.

Коронавирусная инфекция по состоянию на 28 мая выявлена у 1535 российских военнослужащих, сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Читайте также: В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом 28 мая сообщили в московском оперштабе.

Читайте также: В Подмосковье разрешили посещать кладбища

В Московской области отменяется запрет на посещение кладбищ, соответствующее постановление 28 мая подписал губернатор Андрей Воробьёв .

Подробности в материале: Малоимущим семьям и пенсионерам в Подмосковье выдадут маски бесплатно

Защитные маски будут выдаваться малоимущим семьям и неработающим пенсионерам до 20 июня.

Об этом: В Подмосковье начинают работать библиотеки

В Московской области с 29 мая решено открыть для посещения библиотеки.

Читайте подробнее: В США уточнили сроки отправки в Россию второй партии аппаратов ИВЛ

Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщили в Белом доме.

Об этом: Мэр Екатеринбурга выступил за снятие ограничений для бизнеса

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию, которую нужно будет заполнить выходящим на работу предприятиям.

«Сейчас общая задача — выйти из ограничений, чтобы начал работать бизнес», — считает градоначальник.

Мэр сказал, что власти сделали уже многое для открывающихся после «режима повышенной готовности» организаций.

Бизнесу Екатеринбурга необходимо обеспечить условия для начала работы, заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский .

Компания «Российские железные дороги» с 29 мая возвращает в график движения несколько рейсов пассажирского поезда «Сапсан», которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса.

Отказ от курения может стать для некоторых жителей России способом выживания после заражения коронавирусом, заявил 29 мая врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев в интервью радио Sputnik.

Об этом: Минобрнауки России разрешило творческим вузам провести экзамены очно

Министерство науки и высшего образования России позволит творческим вузам провести в 2020 году очные вступительные экзамены, сообщили 29 мая в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор Приморья заявил, что за время пандемии выявлено восемь очагов заражения коронавирусной инфекцией в больницах региона.

Подробности в материале: Сообщения минздрава Камчатки требуют проверить на достоверность

Председатель комиссии по противодействию коррупции на Камчатке Сергей Мылов обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить, не являются ли сообщения минздрава края в социальных сетях «фейками». Недоверие у главного борца с коррупцией в регионе вызвало сообщение медицинского ведомства в Instagram о том, что в Петропавловске-Камчатском на работу вышли 13 бригад скорой помощи. Однако у главы антикоррупционной комиссии иная информация.

Подробности в материале: В краевой больнице Камчатки признали факт заражения медиков коронавирусом

Об этом: Более двух тысяч защитных костюмов полупили больницы Приморья

Больницы Дальнего Востока получили очередную партию защитных костюмов от Фонда развития ДФО. Всего доставлено в регионы 58 тыс. костюмов, в том числе и в Приморье.

Читайте подробнее: Вывозной рейс из Латинской Америки планируется на 4 июня

Для эвакуации граждан России из Аргентины, Бразилии, Чили и Кубы на 4 июня планируется вывозной рейс российской авиакомпания Azur Air, над организацией которого работают посольства РФ в этих странах. О текущем состоянии дел с подготовкой к полёту сообщается на сайтах диппредставительств.

В режиме самоизоляции страдают не только люди, но и животные, в частности в зоопарках, посещение которых запрещено с марта. Сотрудники зоопарка в Якутии обратились к якутянам за помощью.

Об этом: Гостиницы и турбазы на Байкале откроются с первого июня

Гостиницы, турбазы и другие коллективные средства размещения в Бурятии возобновят работу с 1 июня. Но, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, разместиться на отдых там смогут лишь туристы-одиночки или семейные группы.

Читайте подробнее: На Сахалине число выявленных носителей коронавируса приближается к сотне

На Сахалине число заражений коронавирусом приблизилось к сотне.

Читайте также: На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом

На Сахалине у работника больницы выявлен коронавирус.

Читайте подробнее: В Минтруде РФ предложили ввести запрет на увольнения во время эпидемии

Запретить отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя предложили в министерстве труда и социальной защиты России.

В Приморье четвертый день подряд количество выздоровевших пациентов больше выявленных заражённых. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровели 60 пациентов.

Прокуратура ЕАО выяснила, что в поликлинике областной больницы в Биробиджане медикам не доплачивают, а средст защиты не хватает.

06:34 29.05.2020

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась в Минтруд РФ с просьбой законодательно урегулировать вопрос о переносе неиспользованных льготных отпусков на следующий год. Об этом она заявила во время прямого эфира, отвечая на вопросы жителей региона.

Югорчанка задала вопрос Наталье Комаровой относительно неиспользованного из-за пандемии льготного отпуска, который положен ей как бюджетнику. Данный отпуск даётся северянам раз в два года и подразумевает компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

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Об этом: Глава Югры просит Минтруд сохранить льготный отпуск северянам

06:39 29.05.2020 Мобильные группы в Бурятии усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях и предприятиях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, растёт число жалоб на нарушения в работе вновь открывшихся предприятий. Читайте подробнее: «Расслабленность растёт»: в Бурятии усилят контроль на предприятиях

06:41 29.05.2020 На Камчатке скончался девятый пациент с коронавирусом. Читайте также: На Камчатке скончался девятый пациент с коронавирусом

06:43 29.05.2020 Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителя коронавируса, из них 148 — дети. Также известно, что в моностационаре города Читы скончалась женщина 67 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тяжёлыми сопутствующими патологиями. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности в материале: Ещё одна жительница Забайкалья стала жертвой COVID-19

06:44 29.05.2020 В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 82 новых заражённых коронавирусом пациента, 73 человека выздоровели, один скончался. Читайте также: В Якутии умерли восемь пациентов с коронавирусом

06:50 29.05.2020 В селе Угдан Читинского района Забайкальского края отмечена вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщает сегодня, 29 мая, оперативный штаб региона, положительные результаты тестов подтверждены у десяти жителей, которые находились в контакте друг с другом. Читайте подробнее: Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье

06:52 29.05.2020 Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия РФ утвердили рекомендации по созданию открытых площадок для голосования по поправкам к Конституции России во время эпидемии коронавируса. Подробности: Для голосования по Конституции откроют площадки на открытом воздухе

06:58 29.05.2020 У сахалинца, прибывшего на остров из Владивостока, выявлен коронавирус. Об этом: Новый носитель коронавируса приехал на Сахалин из Владивостока

07:03 29.05.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 29 мая выявлено уже 1660 носителей коронавируса, причём162 из них — только за последние сутки. В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1333 пациента, в том числе — 672 вахтовика. Выздоровели только 305 человек, ещё 11 — погибли (+1 случай за последние сутки), и 11 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19. Об этом: В Приангарье за сутки выявили сразу 162 носителя SARS-CoV-2

07:09 29.05.2020 В Хабаровском крае закрыли на карантин частный обсерватор после жалоб в полпредство ДФО. Читайте подробнее: В Хабаровске закрыли частный обсерватор после жалоб Трутневу

07:18 29.05.2020 Всего в Хакасии по состоянию на 29 мая коронавирус выявлен у 910 человек. Читайте также: В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса

07:27 29.05.2020 Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае не улучшается. По данным оперативного штаба региона наутро, 29 мая, общее количество выявленных носителей коронавируса составляет уже 1708 человек, из них 75 были выявлены только за последние сутки. Не обошлось и без смертей. Ещё один пациент с COVID-19 и один носитель SARS-CoV-2 скончались. За весь период умерли — 21 человек, в том числе зарегистрировано 11 скончавшихся от COVID-19, семь погибли по иным причинам. Об этом: В Алтайском крае за сутки выявили 75 новых носителей SARS-CoV-2

07:37 29.05.2020 В Чувашии после антилидерства Ядринского района по числу выявленных носителей коронавируса ушёл в отставку глава администрации Андрей Софронов. Читайте также: Сити-менеджер Ядринского района Чувашии ушёл в отставку

07:48 29.05.2020 Свой день рождения Иркутск отметит в онлайн формате. Как сообщает официальный сайт города, произойдёт это 6 июня на различных интернет-, радио‑ и ТВ-площадках. Горожанам будут доступны более пятидесяти выставок, конкурсов и онлайн-показов. Кроме того, в рамках праздничных мероприятий продолжится виртуальный проект «Минута Памяти». Читайте также: Празднование дня города Иркутска пройдет в онлайн-формате

08:03 29.05.2020 К весьма обнадёживающим выводам после обнародования ежегодного доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко пришёл директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкинпо поводу работы строительной отрасли региона: «Губернатор сказал, что строительство в Алтайском крае в 2019 году выросло на 3,5%. Да, это, казалось бы, немного. Но это не падение и не «ужас-ужас», чем нас стращали отдельные эксперты и, признаться, сами застройщики. Это первое. Более того, в 2019 году удалось выполнить показатели нацпроекта по жилью — введено почти 790 тысяч квадратов против плановых 630 тысяч. Существенно, согласитесь?». Подробности в материале: Вопреки коронавирусу: «просядет» ли строительство в Алтайском крае?

08:04 29.05.2020 Жителям Иркутской области могут разрешить останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района Бурятии и Северобайкальска. Рассмотреть такую возможность поручил глава республики Алексей Цыденов. Однако для получения допуска иркутяне должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус. Об этом: Иркутянам могут разрешить отдыхать в Бурятии

08:09 29.05.2020 В Новосибирской области на сегодняшнее утро, 29 мая, за сутки выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом, 62 пациента выписаны. Такие цифры приводит оперативный штаб региона. Об этом: В Новосибирской области выявлено более 100 новых случаев заражения за сутки

08:15 29.05.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 29 мая, за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавируом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб

08:24 29.05.2020 Общественный наземный транспорт и метрополитен Новосибирска перестали обслуживать пассажиров без средств защиты, сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Читайте также: Новосибирцев без масок перестали пускать в общественный транспорт

08:25 29.05.2020 Глава Приамурья Василий Орлов заявил, что область готова к ухудшению эпидситуации по коронавирусу. Читайте подробнее: Глава Приамурья заявил, что область готова к ухудшению эпидситуации

08:33 29.05.2020 Артист Максим Галкин выступил в роли президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, которые обсуждают график прогулок москвичей в условиях режима безопасного поведения. Видеоролик с пародией опубликован в Instagram артиста. Так, Собянин поясняет главе государства, что дома в Москве разделены на несколько категорий, и их жители будут гулять по очереди. Это дома, в которых окна выходят на северо-запад и юго-восток одновременно, дома, параллельные экватору, и дома, участвующие в программе реновации. Читайте подробнее: Подышать свободно: Галкин записал пародию на диалог Путина и Собянина

08:33 29.05.2020 В Красноярском крае с 29 мая разрешили выезжать из своего города жителям ЗАТО Зеленогорск. Об этом сообщается на официальном портале города. Читайте подробнее: В Красноярском крае сняли запрет на свободный выезд из Зеленогорска

08:37 29.05.2020 В Туве за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 997. Читайте подробнее: Число подтверждённых случаев COVID-19 в Туве приблизилось к тысяче

08:37 29.05.2020 Всего в Омской области по состоянию на 29 мая коронавирус выявлен у 1269 человек. Подробности в материале: В Омской области коронавирус выявлен ещё у 42 человек

08:37 29.05.2020 В Новом Уренгое, где действует один из крупных очагов коронавирусной инфекции на Ямале, 91 родителя привлекли к административной ответственности за детей, гуляющих в общественных местах во время режима безопасного поведения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Читайте подробнее: На Ямале в одном из крупных очагов SARS-CoV-2 оштрафованы десятки родителей

08:40 29.05.2020 В Северной Осетии послабления режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса не будет еще по крайней мере в течение двух недель. Власти региона считают, что смягчить режим пока не позволяет ситуация в регионе. До 15 июня 2020 года в Северной Осетии будет сохранен масочный режим, не будут работать торговые центры, рынки. Читайте подробнее: В РСО-Алании продлили до 15 июня режим повышенной готовности

08:43 29.05.2020 В Чусовской больнице Пермского края произошло массовое заражение коронавирусом. Карантин введен в кардиологическом отделении, сообщает краевой минздрав. Отделение закрыто на прием и выписку пациентов. Для сотрудников введен обязательный утренний фильтр с измерением температуры, персонал носит средства индивидуальной защиты и не допускается на работу с признаками ОРВИ. Определен круг контактов с зараженными. У всех взяты анализы на коронавирус. Получено 22 предварительно положительных результата тестов, в том числе у трех сотрудников больницы. Об этом: Отделение больницы Прикамье закрыли из-за вспышки заражения коронавирусом

08:49 29.05.2020 Коронавирус [Иван Шилов © ИА REGNUM]

08:52 29.05.2020 Медицинские и социальные учреждения Дагестана в рамках акции #МыВместе получили от Общероссийского народного фронта более 40 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ). В республику также поступили пульсоксиметры и средства для дезинфекции. Читайте также: ОНФ передал Дагестану более 40 тыс. средств индивидуальной защиты

09:00 29.05.2020 Размер оплаты за проживание в общежитиях вузов уменьшат в Самарской области. Об этом 28 мая сообщил председатель Совета ректоров Геннадий Котельников на совещании в правительстве региона. По его словам, из 15 тысяч студентов, которые проживают в общежитиях вузов области, десять тысяч студентов уехали домой на период дистанционного обучения. Подробности в материале: Вузы Самарской области пересмотрят размер оплаты за проживание в общежитиях

09:02 29.05.2020 Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Александр Кустов провёл личный приём работников станции скорой медицинской помощи Анжеро-Судженской городской больницы. Напомним, ранее медики разместили в интернете видеообращение о невыплате им стимулирующих пособий за работу с пациентами с коронавирусом. Следственные органы начали доследственную проверку. Об этом: Следователи Кузбасса встретились с медиками из-за выплат по COVID-19

09:02 29.05.2020 Межвузовский кадровый центр планируют создать в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона, которое было посвящено вопросам образования. Читайте также: В Самарской области студентам и школьникам помогут с трудоустройством

09:05 29.05.2020 Два человека с COVID-19 скончались на Ставрополье 28 мая. Общее количество летальных исходов в регионе к утру 29 мая выросло до 45, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье зафиксированы новые случаи смерти пациентов с COVID-19

09:05 29.05.2020 В Московской области продолжают ослаблять карантинные меры, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, жителям региона теперь разрешено заниматься совместно физкультурой и спортом на улице. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Читайте также: Жителям Подмосковья разрешили заниматься спортом на улице

09:12 29.05.2020 В январе — апреле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 21,7%. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Алтайкрайстате. Всего за четыре месяца предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было построено 2670 новых квартир общей площадью 177,7 тыс. кв. метров. В этом количестве не учитывались жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Об этом: С начала года темпы строительства жилья на Алтае упали на 21,7%

09:13 29.05.2020 В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. К утру 29 мая в регионе зарегистрировано 2736 случаев обнаружения коронавируса. 1507 человек находятся на лечении. Читайте также: В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19

09:20 29.05.2020 Режим ответственного поведения, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён в Томской области до 15 июня. Читайте также: В Томской области продлён режим ответственного поведения

09:20 29.05.2020 104 случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперативный штаб 29 мая. Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки подтверждено 104 случая заражения SARS-CoV-2

09:21 29.05.2020 В Московской области уже с начала лета смогут возобновить работу предприятия, оказывающие услуги по ремонту компьютеров, прачечные и химчистки. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Подробности в материале: С 1 июня в Подмосковье вновь заработают химчистки

09:26 29.05.2020 По результатам проверок в сети алкомаркетов «Красное и белое» выявлены нарушения трудовых прав работников, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По словам омбудмена, проверяющие не смогли найти 200 человек, которые якобы работали на складе. По указанным в документах адресам таких людей не нашли. Кроме того, наблюдателей удивили условия трудовых договоров, заключаемых с работниками. «Если работник нарушит его пункты, например, украдет или разобьёт бутылку спиртного, то он обязуется выплатить всю заработную плату в счет нанесенного ущерба», — сказала Мерзлякова в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге». Об этом: Свердловский омбудсмен сказала о нарушении прав рабочих в «Красном и белом»

09:28 29.05.2020 Власти Санкт-Петербурга отказались отменять противопожарный режим на территории городских лесов и лесопарков в конце мая. Несмотря на смягчение некоторых ограничений из-за коронавируса с 1 июня, запрет на посещение лесных зон продлевается по 14 июня 2020 года. Читайте подробнее: Полный запрет на посещение лесов в Петербурге оставили в силе

09:29 29.05.2020 73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперштабе. Читайте также: В Тамбовской области коронавирус выявили у месячной девочки

09:30 29.05.2020 В Югре житель Нефтеюганска оштрафован на 50 тыс. рублей за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом: Житель Югры пугал земляков намеренным заражением коронавирусом

09:34 29.05.2020 Предприятия общепита могут открыть в Москве на следующем этапе смягчения санитарных мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 29 мая первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк. «Прорабатываем все те требования, которые этим предприятиям придется соблюдать, чтобы открыться, чтобы не допустить рисков новых заражений», — сказал Немерюк ТАСС. Читайте также: В мэрии Москвы рассказали о возможном открытии ресторанов и кафе

09:34 29.05.2020 Жительницу Белореченского района Краснодарского края наказали за распространение недостоверной информации в социальных сетях. Читайте также: Жительницу Кубани наказали за фейк о коронавирусе

09:39 29.05.2020 Новый современный инфекционный госпиталь, построенный в рекордно короткие сроки, торжественно откроют 30 мая в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, госпиталь площадью 16 тысяч кв. метров, возведенный за 55 дней, примет первых пациентов 1 июня. Читайте также: Новый современный инфекционный госпиталь откроют в Башкирии 30 мая

09:41 29.05.2020 Находящийся на лечении в Москве председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев пошел на поправку. В его состоянии отмечено улучшение. Об этом сообщил ТАСС его заместитель Ибрагим-хаджи Катчиев. Об этом: Муфтий Северного Кавказа пошел на поправку

09:42 29.05.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги месяца работы нижней палаты парламента и назвал, на его взгляд, самые важные законы, принятые в мае, а также отметил самых активных парламентариев. Об этом: Спикер Госдумы назвал самые важные законы, принятые в мае

09:42 29.05.2020 В Чувашии в городе Алатырь сложилась напряжённая ситуация с коронавирусом. По официальным данным, за последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло на 260%, из 59 заражённых более половины — медицинские работники. Об этом: В чувашском городе более половины носителей коронавируса — медработники

09:47 29.05.2020 В Туве до 30 июня продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на этот период также сохраняется обязательный масочный режим. Читайте подробнее: Режим безопасного поведения в Туве продлили ещё на месяц

09:55 29.05.2020 Губернатор Приморья Олег Кожемяко продлил ограничения в связи с эпидемией коронавируса до 15 июня. Читайте подробнее: В Приморье из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

09:57 29.05.2020 Для обращения к президенту РФ Владимиру Путину КПРФ начала сбор подписей медиков, которым не выплатили стимулирующие выплаты, сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. Об этом: КПРФ собирает подписи медиков для обращения к Путину по выплатам

10:00 29.05.2020 На территории Республики Алтай вновь продлили режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, решение принято оперативным штабом. Об этом: В Горном Алтае продлили режим повышенной готовности

10:00 29.05.2020 В Челябинской области скончались ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав. Женщина 78 лет умерла от ковидной пневмонии. А 81-летний мужчина скончался в результате злокачественного новообразования. Об этом: В Челябинской области умерли два пациента с COVID-19

10:02 29.05.2020 Ещё 3474 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. Об этом 29 мая сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Подробности в материале: В Москве выздоровели почти 75 тысяч пациентов с коронавирусом

10:03 29.05.2020 В Красноярске 28 мая из инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы выписалась 90-летняя пациентка, излечившаяся от COVID-19. Читайте подробнее: 90-летняя пациентка излечилась от COVID-19 в Красноярске

10:08 29.05.2020 За последние сутки в Москве выявили 2332 носителя коронавируса, сообщил 29 мая зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в личном Telegram-канале. Читайте также: В Москве за сутки выявлено 2332 новых заболевших коронавирусом

10:10 29.05.2020 Почти каждое четвёртое предприятие, обслуживающее населения Горного Алтая, нарушает требования противоэпидемического режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Читайте также: Четверть алтайских предприятий нарушают противоэпидемический режим

10:12 29.05.2020 В Петербурге после смягчения ограничений из-за коронавируса восстановить ресурс проездных билетов льготники смогут в 735 точках. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Читайте также: Власти Петербурга объяснили, где разблокировать проездные после карантина