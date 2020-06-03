Коронавирус в России: начинаем жить поэтапно — трансляция
Вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет отправлена из США в Россию в субботу, 30 мая, сообщила компания-производитель Vyaire Medical.
Об этом: США отправят вторую партию аппаратов ИВЛ в Россию 30 мая
Режим самоизоляции в Воронежской области продлён до 15 июня.
Работа ресторанов, кафе, столовых и баров в Московской области не будет возобновлена как минимум до 14 июня 2020 года.
Об этом: Воробьев продлил запрет на работу общепита в Подмосковье до 14 июня
Коронавирусная инфекция по состоянию на 28 мая выявлена у 1535 российских военнослужащих, сообщается в информационном бюллетене Минобороны.
Читайте подробнее: Коронавирус выявлен у 1535 российских военнослужащих
За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом 28 мая сообщили в московском оперштабе.
Читайте также: В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
В Московской области отменяется запрет на посещение кладбищ, соответствующее постановление 28 мая подписал губернатор Андрей Воробьёв.
Читайте также: В Подмосковье разрешили посещать кладбища
Защитные маски будут выдаваться малоимущим семьям и неработающим пенсионерам до 20 июня.
Подробности в материале: Малоимущим семьям и пенсионерам в Подмосковье выдадут маски бесплатно
В Московской области с 29 мая решено открыть для посещения библиотеки.
Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщили в Белом доме.
Читайте подробнее: В США уточнили сроки отправки в Россию второй партии аппаратов ИВЛ
Бизнесу Екатеринбурга необходимо обеспечить условия для начала работы, заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Мэр сказал, что власти сделали уже многое для открывающихся после «режима повышенной готовности» организаций.
«Сейчас общая задача — выйти из ограничений, чтобы начал работать бизнес», — считает градоначальник.
Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию, которую нужно будет заполнить выходящим на работу предприятиям.
Об этом: Мэр Екатеринбурга выступил за снятие ограничений для бизнеса
Компания «Российские железные дороги» с 29 мая возвращает в график движения несколько рейсов пассажирского поезда «Сапсан», которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса.
Читайте также: РЖД возвращает «Сапсаны» между Петербургом и Москвой
Отказ от курения может стать для некоторых жителей России способом выживания после заражения коронавирусом, заявил 29 мая врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев в интервью радио Sputnik.
Читайте подробнее: Коронавирус может отучить часть населения России от курения — эксперт
Министерство науки и высшего образования России позволит творческим вузам провести в 2020 году очные вступительные экзамены, сообщили 29 мая в пресс-службе ведомства.
Об этом: Минобрнауки России разрешило творческим вузам провести экзамены очно
Роспотребнадзор Приморья заявил, что за время пандемии выявлено восемь очагов заражения коронавирусной инфекцией в больницах региона.
Подробности в материале: В Приморье очаги заражения SARS-CoV-2 выявлены в больницах: Роспотребнадзор
Председатель комиссии по противодействию коррупции на Камчатке Сергей Мылов обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить, не являются ли сообщения минздрава края в социальных сетях «фейками». Недоверие у главного борца с коррупцией в регионе вызвало сообщение медицинского ведомства в Instagram о том, что в Петропавловске-Камчатском на работу вышли 13 бригад скорой помощи. Однако у главы антикоррупционной комиссии иная информация.
Подробности в материале: Сообщения минздрава Камчатки требуют проверить на достоверность
На Камчатке руководство краевой больницы признало факт заражения медиков коронавирусом.
Подробности в материале: В краевой больнице Камчатки признали факт заражения медиков коронавирусом
Больницы Дальнего Востока получили очередную партию защитных костюмов от Фонда развития ДФО. Всего доставлено в регионы 58 тыс. костюмов, в том числе и в Приморье.
Об этом: Более двух тысяч защитных костюмов полупили больницы Приморья
Для эвакуации граждан России из Аргентины, Бразилии, Чили и Кубы на 4 июня планируется вывозной рейс российской авиакомпания Azur Air, над организацией которого работают посольства РФ в этих странах. О текущем состоянии дел с подготовкой к полёту сообщается на сайтах диппредставительств.
Читайте подробнее: Вывозной рейс из Латинской Америки планируется на 4 июня
В режиме самоизоляции страдают не только люди, но и животные, в частности в зоопарках, посещение которых запрещено с марта. Сотрудники зоопарка в Якутии обратились к якутянам за помощью.
Подробности в материале: Зоопарк Якутии просит помощи
Гостиницы, турбазы и другие коллективные средства размещения в Бурятии возобновят работу с 1 июня. Но, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, разместиться на отдых там смогут лишь туристы-одиночки или семейные группы.
Об этом: Гостиницы и турбазы на Байкале откроются с первого июня
На Сахалине число заражений коронавирусом приблизилось к сотне.
Читайте подробнее: На Сахалине число выявленных носителей коронавируса приближается к сотне
На Сахалине у работника больницы выявлен коронавирус.
Читайте также: На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом
Запретить отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя предложили в министерстве труда и социальной защиты России.
Читайте подробнее: В Минтруде РФ предложили ввести запрет на увольнения во время эпидемии
В Приморье четвертый день подряд количество выздоровевших пациентов больше выявленных заражённых. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровели 60 пациентов.
Подробности в материале: В Приморье умерли 18 носителей коронавируса, 39 — в тяжёлом состоянии
Прокуратура ЕАО выяснила, что в поликлинике областной больницы в Биробиджане медикам не доплачивают, а средст защиты не хватает.
Об этом: Врачам в Биробиджане не доплачивают, средств защиты не хватает: прокурор
Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась в Минтруд РФ с просьбой законодательно урегулировать вопрос о переносе неиспользованных льготных отпусков на следующий год. Об этом она заявила во время прямого эфира, отвечая на вопросы жителей региона.
Югорчанка задала вопрос Наталье Комаровой относительно неиспользованного из-за пандемии льготного отпуска, который положен ей как бюджетнику. Данный отпуск даётся северянам раз в два года и подразумевает компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно.
Об этом: Глава Югры просит Минтруд сохранить льготный отпуск северянам
Мобильные группы в Бурятии усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях и предприятиях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, растёт число жалоб на нарушения в работе вновь открывшихся предприятий.
Читайте подробнее: «Расслабленность растёт»: в Бурятии усилят контроль на предприятиях
На Камчатке скончался девятый пациент с коронавирусом.
Читайте также: На Камчатке скончался девятый пациент с коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителя коронавируса, из них 148 — дети.
Также известно, что в моностационаре города Читы скончалась женщина 67 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тяжёлыми сопутствующими патологиями. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Подробности в материале: Ещё одна жительница Забайкалья стала жертвой COVID-19
В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 82 новых заражённых коронавирусом пациента, 73 человека выздоровели, один скончался.
Читайте также: В Якутии умерли восемь пациентов с коронавирусом
В селе Угдан Читинского района Забайкальского края отмечена вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщает сегодня, 29 мая, оперативный штаб региона, положительные результаты тестов подтверждены у десяти жителей, которые находились в контакте друг с другом.
Читайте подробнее: Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия РФ утвердили рекомендации по созданию открытых площадок для голосования по поправкам к Конституции России во время эпидемии коронавируса.
Подробности: Для голосования по Конституции откроют площадки на открытом воздухе
У сахалинца, прибывшего на остров из Владивостока, выявлен коронавирус.
Об этом: Новый носитель коронавируса приехал на Сахалин из Владивостока
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 29 мая выявлено уже 1660 носителей коронавируса, причём162 из них — только за последние сутки.
В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1333 пациента, в том числе — 672 вахтовика. Выздоровели только 305 человек, ещё 11 — погибли (+1 случай за последние сутки), и 11 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.
Об этом: В Приангарье за сутки выявили сразу 162 носителя SARS-CoV-2
В Хабаровском крае закрыли на карантин частный обсерватор после жалоб в полпредство ДФО.
Читайте подробнее: В Хабаровске закрыли частный обсерватор после жалоб Трутневу
Всего в Хакасии по состоянию на 29 мая коронавирус выявлен у 910 человек.
Читайте также: В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае не улучшается. По данным оперативного штаба региона наутро, 29 мая, общее количество выявленных носителей коронавируса составляет уже 1708 человек, из них 75 были выявлены только за последние сутки.
Не обошлось и без смертей. Ещё один пациент с COVID-19 и один носитель SARS-CoV-2 скончались. За весь период умерли — 21 человек, в том числе зарегистрировано 11 скончавшихся от COVID-19, семь погибли по иным причинам.
Об этом: В Алтайском крае за сутки выявили 75 новых носителей SARS-CoV-2
В Чувашии после антилидерства Ядринского района по числу выявленных носителей коронавируса ушёл в отставку глава администрации Андрей Софронов.
Читайте также: Сити-менеджер Ядринского района Чувашии ушёл в отставку
Свой день рождения Иркутск отметит в онлайн формате. Как сообщает официальный сайт города, произойдёт это 6 июня на различных интернет-, радио‑ и ТВ-площадках. Горожанам будут доступны более пятидесяти выставок, конкурсов и онлайн-показов. Кроме того, в рамках праздничных мероприятий продолжится виртуальный проект «Минута Памяти».
Читайте также: Празднование дня города Иркутска пройдет в онлайн-формате
К весьма обнадёживающим выводам после обнародования ежегодного доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко пришёл директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкинпо поводу работы строительной отрасли региона:
«Губернатор сказал, что строительство в Алтайском крае в 2019 году выросло на 3,5%. Да, это, казалось бы, немного. Но это не падение и не «ужас-ужас», чем нас стращали отдельные эксперты и, признаться, сами застройщики. Это первое. Более того, в 2019 году удалось выполнить показатели нацпроекта по жилью — введено почти 790 тысяч квадратов против плановых 630 тысяч. Существенно, согласитесь?».
Подробности в материале: Вопреки коронавирусу: «просядет» ли строительство в Алтайском крае?
Жителям Иркутской области могут разрешить останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района Бурятии и Северобайкальска. Рассмотреть такую возможность поручил глава республики Алексей Цыденов. Однако для получения допуска иркутяне должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус.
В Новосибирской области на сегодняшнее утро, 29 мая, за сутки выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом, 62 пациента выписаны. Такие цифры приводит оперативный штаб региона.
Об этом: В Новосибирской области выявлено более 100 новых случаев заражения за сутки
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 29 мая, за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавируом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
Общественный наземный транспорт и метрополитен Новосибирска перестали обслуживать пассажиров без средств защиты, сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.
Читайте также: Новосибирцев без масок перестали пускать в общественный транспорт
Глава Приамурья Василий Орлов заявил, что область готова к ухудшению эпидситуации по коронавирусу.
Читайте подробнее: Глава Приамурья заявил, что область готова к ухудшению эпидситуации
Артист Максим Галкин выступил в роли президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, которые обсуждают график прогулок москвичей в условиях режима безопасного поведения. Видеоролик с пародией опубликован в Instagram артиста.
Так, Собянин поясняет главе государства, что дома в Москве разделены на несколько категорий, и их жители будут гулять по очереди. Это дома, в которых окна выходят на северо-запад и юго-восток одновременно, дома, параллельные экватору, и дома, участвующие в программе реновации.
Читайте подробнее: Подышать свободно: Галкин записал пародию на диалог Путина и Собянина
В Красноярском крае с 29 мая разрешили выезжать из своего города жителям ЗАТО Зеленогорск. Об этом сообщается на официальном портале города.
Читайте подробнее: В Красноярском крае сняли запрет на свободный выезд из Зеленогорска
В Туве за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 997.
Читайте подробнее: Число подтверждённых случаев COVID-19 в Туве приблизилось к тысяче
Всего в Омской области по состоянию на 29 мая коронавирус выявлен у 1269 человек.
Подробности в материале: В Омской области коронавирус выявлен ещё у 42 человек
В Новом Уренгое, где действует один из крупных очагов коронавирусной инфекции на Ямале, 91 родителя привлекли к административной ответственности за детей, гуляющих в общественных местах во время режима безопасного поведения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Читайте подробнее: На Ямале в одном из крупных очагов SARS-CoV-2 оштрафованы десятки родителей
В Северной Осетии послабления режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса не будет еще по крайней мере в течение двух недель. Власти региона считают, что смягчить режим пока не позволяет ситуация в регионе. До 15 июня 2020 года в Северной Осетии будет сохранен масочный режим, не будут работать торговые центры, рынки.
Читайте подробнее: В РСО-Алании продлили до 15 июня режим повышенной готовности
В Чусовской больнице Пермского края произошло массовое заражение коронавирусом. Карантин введен в кардиологическом отделении, сообщает краевой минздрав.
Отделение закрыто на прием и выписку пациентов. Для сотрудников введен обязательный утренний фильтр с измерением температуры, персонал носит средства индивидуальной защиты и не допускается на работу с признаками ОРВИ.
Определен круг контактов с зараженными. У всех взяты анализы на коронавирус. Получено 22 предварительно положительных результата тестов, в том числе у трех сотрудников больницы.
Об этом: Отделение больницы Прикамье закрыли из-за вспышки заражения коронавирусом
Медицинские и социальные учреждения Дагестана в рамках акции #МыВместе получили от Общероссийского народного фронта более 40 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ). В республику также поступили пульсоксиметры и средства для дезинфекции.
Читайте также: ОНФ передал Дагестану более 40 тыс. средств индивидуальной защиты
Размер оплаты за проживание в общежитиях вузов уменьшат в Самарской области. Об этом 28 мая сообщил председатель Совета ректоров Геннадий Котельников на совещании в правительстве региона.
По его словам, из 15 тысяч студентов, которые проживают в общежитиях вузов области, десять тысяч студентов уехали домой на период дистанционного обучения.
Подробности в материале: Вузы Самарской области пересмотрят размер оплаты за проживание в общежитиях
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Александр Кустов провёл личный приём работников станции скорой медицинской помощи Анжеро-Судженской городской больницы.
Напомним, ранее медики разместили в интернете видеообращение о невыплате им стимулирующих пособий за работу с пациентами с коронавирусом. Следственные органы начали доследственную проверку.
Об этом: Следователи Кузбасса встретились с медиками из-за выплат по COVID-19
Межвузовский кадровый центр планируют создать в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона, которое было посвящено вопросам образования.
Читайте также: В Самарской области студентам и школьникам помогут с трудоустройством
Два человека с COVID-19 скончались на Ставрополье 28 мая. Общее количество летальных исходов в регионе к утру 29 мая выросло до 45, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Читайте подробнее: На Ставрополье зафиксированы новые случаи смерти пациентов с COVID-19
В Московской области продолжают ослаблять карантинные меры, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, жителям региона теперь разрешено заниматься совместно физкультурой и спортом на улице. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Читайте также: Жителям Подмосковья разрешили заниматься спортом на улице
В январе — апреле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 21,7%. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Алтайкрайстате.
Всего за четыре месяца предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было построено 2670 новых квартир общей площадью 177,7 тыс. кв. метров. В этом количестве не учитывались жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.
Об этом: С начала года темпы строительства жилья на Алтае упали на 21,7%
В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
К утру 29 мая в регионе зарегистрировано 2736 случаев обнаружения коронавируса. 1507 человек находятся на лечении.
Читайте также: В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19
Режим ответственного поведения, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён в Томской области до 15 июня.
Читайте также: В Томской области продлён режим ответственного поведения
104 случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперативный штаб 29 мая.
Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки подтверждено 104 случая заражения SARS-CoV-2
В Московской области уже с начала лета смогут возобновить работу предприятия, оказывающие услуги по ремонту компьютеров, прачечные и химчистки. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Подробности в материале: С 1 июня в Подмосковье вновь заработают химчистки
По результатам проверок в сети алкомаркетов «Красное и белое» выявлены нарушения трудовых прав работников, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
По словам омбудмена, проверяющие не смогли найти 200 человек, которые якобы работали на складе. По указанным в документах адресам таких людей не нашли. Кроме того, наблюдателей удивили условия трудовых договоров, заключаемых с работниками.
«Если работник нарушит его пункты, например, украдет или разобьёт бутылку спиртного, то он обязуется выплатить всю заработную плату в счет нанесенного ущерба», — сказала Мерзлякова в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге».
Об этом: Свердловский омбудсмен сказала о нарушении прав рабочих в «Красном и белом»
Власти Санкт-Петербурга отказались отменять противопожарный режим на территории городских лесов и лесопарков в конце мая. Несмотря на смягчение некоторых ограничений из-за коронавируса с 1 июня, запрет на посещение лесных зон продлевается по 14 июня 2020 года.
Читайте подробнее: Полный запрет на посещение лесов в Петербурге оставили в силе
73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперштабе.
Читайте также: В Тамбовской области коронавирус выявили у месячной девочки
В Югре житель Нефтеюганска оштрафован на 50 тыс. рублей за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции.
Об этом: Житель Югры пугал земляков намеренным заражением коронавирусом
Предприятия общепита могут открыть в Москве на следующем этапе смягчения санитарных мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 29 мая первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.
«Прорабатываем все те требования, которые этим предприятиям придется соблюдать, чтобы открыться, чтобы не допустить рисков новых заражений», — сказал Немерюк ТАСС.
Читайте также: В мэрии Москвы рассказали о возможном открытии ресторанов и кафе
Жительницу Белореченского района Краснодарского края наказали за распространение недостоверной информации в социальных сетях.
Читайте также: Жительницу Кубани наказали за фейк о коронавирусе
Новый современный инфекционный госпиталь, построенный в рекордно короткие сроки, торжественно откроют 30 мая в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, госпиталь площадью 16 тысяч кв. метров, возведенный за 55 дней, примет первых пациентов 1 июня.
Читайте также: Новый современный инфекционный госпиталь откроют в Башкирии 30 мая
Находящийся на лечении в Москве председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев пошел на поправку. В его состоянии отмечено улучшение. Об этом сообщил ТАСС его заместитель Ибрагим-хаджи Катчиев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги месяца работы нижней палаты парламента и назвал, на его взгляд, самые важные законы, принятые в мае, а также отметил самых активных парламентариев.
Об этом: Спикер Госдумы назвал самые важные законы, принятые в мае
В Чувашии в городе Алатырь сложилась напряжённая ситуация с коронавирусом. По официальным данным, за последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло на 260%, из 59 заражённых более половины — медицинские работники.
Об этом: В чувашском городе более половины носителей коронавируса — медработники
В Туве до 30 июня продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на этот период также сохраняется обязательный масочный режим.
Читайте подробнее: Режим безопасного поведения в Туве продлили ещё на месяц
Губернатор Приморья Олег Кожемяко продлил ограничения в связи с эпидемией коронавируса до 15 июня.
Читайте подробнее: В Приморье из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности
Для обращения к президенту РФ Владимиру Путину КПРФ начала сбор подписей медиков, которым не выплатили стимулирующие выплаты, сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный.
Об этом: КПРФ собирает подписи медиков для обращения к Путину по выплатам
На территории Республики Алтай вновь продлили режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, решение принято оперативным штабом.
Об этом: В Горном Алтае продлили режим повышенной готовности
В Челябинской области скончались ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Женщина 78 лет умерла от ковидной пневмонии. А 81-летний мужчина скончался в результате злокачественного новообразования.
Об этом: В Челябинской области умерли два пациента с COVID-19
Ещё 3474 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. Об этом 29 мая сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Подробности в материале: В Москве выздоровели почти 75 тысяч пациентов с коронавирусом
В Красноярске 28 мая из инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы выписалась 90-летняя пациентка, излечившаяся от COVID-19.
Читайте подробнее: 90-летняя пациентка излечилась от COVID-19 в Красноярске
За последние сутки в Москве выявили 2332 носителя коронавируса, сообщил 29 мая зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в личном Telegram-канале.
Читайте также: В Москве за сутки выявлено 2332 новых заболевших коронавирусом
Почти каждое четвёртое предприятие, обслуживающее населения Горного Алтая, нарушает требования противоэпидемического режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Читайте также: Четверть алтайских предприятий нарушают противоэпидемический режим
В Петербурге после смягчения ограничений из-за коронавируса восстановить ресурс проездных билетов льготники смогут в 735 точках. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.
Читайте также: Власти Петербурга объяснили, где разблокировать проездные после карантина
Общее количество проведённых на территории России тестов на коронавирус с начала пандемии в данный момент составляет 10 млн. Об этом 29 мая говорится в инфор