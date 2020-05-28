Москва, 28 мая, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Уголовные дела в отношении российских судей разрешено возбудить председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пишет 28 мая «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Соответствующий запрос Бастрыкина удовлетворён Высшей квалификационной коллегией судей. Дела некоторых судей пока отложены в силу их сложности.

Издание уточнило, что Римма Шатовкина, возглавлявшая Новосибирский областной суд в 2012—2018 гг., подозревается в превышении должностных полномочий. По ней решение (возбуждать ли дело) будет приниматься 29 мая.

Как полагают следователи, Шатовкина рассказала представителям новосибирского правительства (а затем эта информация попала к непосредственным фигурантам дела) о том, что начато расследование дела о махинациях с бюджетными деньгами при закупке оргтехники и кондиционеров для судов. Она как судья узнала о том, что полиция занимается этим делом.

Решение по бывшей судье арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой отложено также, но неизвестно, на какой срок. Бывшая судья уже осуждена по делу о махинациях. Теперь её подозревают ещё и в мошенничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Что касается дел, которые Бастрыкину разрешено возбудить, то это дела в отношении остальных судей из его списка. Разрешено возбудить дело в отношении экс-судьи Лискинского райсуда Воронежской области Евгения Капустина. Дело касается резонансного ДТП с его участием в октябре 2018 года.

Также разрешено возбудить дела в отношении бывшего судьи Оренбургского областного суда Геннадия Петрухова и бывшего судьи Гагаринского районного суда Смоленской области Александра Сычёва.

А также в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района Махачкалы Магомедшарипа Булатова (подозревается в получении взятки). И в отношении бывшего мирового судьи из Московской области Станислава Крупина (подозревается в разбое, совершённом группой лиц).

Кроме того, Бастрыкину разрешено возбудить уголовное дело в отношении мирового судьи из Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной (подозревается в мошенничестве и в посредничестве во взяточничестве).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей по вышеуказанному вопросу десять дней назад.