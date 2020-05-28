Тамбов, 28 мая, 2020, 20:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области день соседей трансформировался в неделю добрососедства, которая проходит в регионе в онлайн-формате, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Неделя добрососедства

29 мая во всем мире будет отмечаться День соседей. Праздник новый, молодой, но уже так полюбившийся многим своей теплотой и сердечностью, отмечают в регионе. Россия к празднованию Международного дня соседей присоединилась в 2006 году. А на Тамбовщине налаживать соседское товарищество и взаимопомощь активно начали несколько лет назад, отмечается в сообщении.

Когда по инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в регионе началось создание общественных префектур, жители сообща начали решать проблемы своей территории и праздники встречать вместе. В этом году, несмотря на режим самоизоляции, в регионе не отказались отмечать День соседей. Более того, отвели на него целую неделю. В эти дни, с 25 по 31 мая, в Тамбовской области в онлайн-формате проходит Неделя добрососедства.

Власти отмечают, что жители региона активно откликнулись на идею недели добрососедства, участвуют в творческих конкурсах, которые в режиме флешмоба #БлизкиеСоседи — #ЛучшиеДрузья проходят в социальных сетях. В частности, тамбовчане рассказывают истории своего дома: чем он славен, какие люди в нем живут, какие существуют традиции. А еще благодарят активных соседей за то, что те занимаются благоустройством придомовой территории, разбивают цветники, красят скамейки и качели, следят за порядком. И адресуют друг другу теплые видеопоздравления.

Так, в Ржаксинском районе устроили выставку поделок в окнах домов в рамках акции «Привет, сосед!». В Уварово готовят веселые открытки с шуточными инструкциями, а еще сладкие медали для любимых соседей. Жительница села Беломестная Криуша Тамбовского района Антонина Очнева написала несколько стихотворений о соседях и родном селе. В рамках недели добрососедства жители села обмениваются саженцами. А в подъезде дома 44а по улице Чичерина в Тамбове организована настоящая выставка рисунков и рукоделия.