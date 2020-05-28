Шадринск, Курганская область, 28 мая, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске на приусадебном участке местные жители во время садовых работ обнаружили мину. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Курганской области.

Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Курганской области Эхо Гражданской войны

Сапёры ОМОН, прибывшие на место происшествия, установили, что боеприпас — это артиллерийская минометная мина калибра 50 мм со следами коррозии.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии уничтожили мину с соблюдением мер безопасности на расстоянии от населённого пункта.

Напомним, в Курганской области местные жители до сих пор находят при строительстве домов и садовых работах боеприпасы времён Гражданской войны. Так, в августе 2019 года другой житель Шадринска на своём садовом участке обнаружил четыре артиллерийских снаряда столетней давности.