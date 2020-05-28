Красногорск, 28 мая, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Жители Московской области смогут свободно посещать парки. Об этом 28 мая заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360».

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"Каждую пятницу мы стараемся выпускать постановления, которые дают больше свободы для нормальной жизни. Сегодня также выйдет постановление, в котором мы откроем парки в Подмосковье», — сказал Воробьёв.

В то же время глава региона подчеркнул, что посетители парков обязаны будут соблюдать масочный режим.