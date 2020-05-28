Киев, 28 мая, 2020, 19:12 — ИА Регнум. В Конституционный суд Украины поступило представление группы народных депутатов относительно конституционности закона об «анбандлинге» «Нафтогаза Украины», т. е. отделении ГТС в отдельную компанию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом пресс-служба суда сообщила 28 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 47 народных депутатов Украины просят разобраться, соответствует ли принятый закон конституции страны.

Представление в КС направили народные депутаты Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

ИА REGNUM напоминает, что создание на Украине «обособленного и независимого оператора ГТС» было реализовано в конце прошлого года. Таким образом, заявили в Киеве, украинское энергетическое законодательство приводится в соответствие с европейским. Любопытно, что на базе этого документа в декабре прошлого года был заключен новый транзитный контракт с Россией на следующие 5 лет.