Ярославль, 28 мая, 2020, 19:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин рассказал, как именно ведется статистика летальных случаев коронавирусной инфекции и в каких случаях она корректируется. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Коронавирус

Куратор ярославского департамента здравоохранения ссылается на методические рекомендации Минздрава.

«Ведомство пояснило, что есть два варианта подсчета смертей: когда заболевание выбирают в качестве первоначальной причины смерти; и когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе когда он имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. Именно в соответствии с такой методикой и производится их учет в регионе: в зависимости от основной причины умершие заносятся в разные группы федерального регистра больных COVID-19. Однако, не исключена возможность перехода из одной группы в другую», — заявил Анатолий Гулин.

Изменения статистики летальных случаев возможно даже спустя 40−45 дней после смерти, когда готовs исследования биологических материалов умершего.

«Причина смерти устанавливается в два этапа. На первом оцениваются два показателя — результаты ПЦР-диагностики и данные патологоанатомического вскрытия. На втором — данные гистологического и вирусологического исследования биологических материалов умершего. И если первый производится на момент смерти, то второй — через 40−45 дней, самое минимальное — две недели, так как это сложная технология. Результаты гистологии могут подтвердить или опровергнуть первоначальную причину смерти. Именно поэтому в статистике смертности могут происходить изменения», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области.

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Также Анатолий Гулин привел примеры, когда у пациентов, умерших от CJVID-19, менялась причина смерти.

«Бывают такие случаи, когда патологоанатом еще до момента гистологического лабораторного исследования выставляет причиной смерти коронавирусную инфекцию и мы этого пациента заносим в наш регистр как умершего от COVID-19, но по прошествии времени, когда приходит результат и он не подтверждается лабораторно, мы вынуждены этого умершего от коронавирусной инфекции перевести в другую группу регистра. Возможно и обратное. Такие случаи у нас тоже бывали. Когда выставляли диагноз, что человек умер, к примеру, от сердечно-сосудистой патологии или сахарного диабета, а по гистологии в тканях был обнаружен вирус, тогда мы естественно пациента в эту группу уже перемещаем — умерших от коронавируса, — сказал Анатолий Гулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным федерального оперштаба, в Ярославской области 13 летальных случаев смерти пациентов от COVID-19. Цифра не менялась с 21 мая.

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«Бывает возникает вопрос. У нас умер… Было 13, почему 13? Потому что в этот период по результатам патанатомических исследований из регистра этот умерший выводится, а вводится тот, кто получил подтверждение. Редко, но такие случаи имеют место быть. Возникает вопрос: было 13 и осталось 13. Но мы не можем сейчас все фамилии выдать. Такие вот изменения в регистре мы вносили на прошлой неделе. У нас умерла от коронавируса жительница региона, и в это же время пришел результат гистологического исследования по другому умершему, опровергающий его смерть от коронавируса. Мы внесли ее в группу умерших от COVID-19, а второго переместили в группу умерших на фоне коронавирусной инфекции. В результате общее количество умерших не изменилось», — отметил Анатолий Гулин.

Зампред ярославского правительства также оговорился, что готов предоставить полную информацию близким родственникам умерших.