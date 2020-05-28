Ярославль, 28 мая, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Ярославский «Шинник» объявил о заключении нового контракта с 38-летним капитаном команды Эльдаром Низамутдиновым. Соглашение с возрастным форвардом рассчитано на один игровой сезон до 30 июня 2021 года.

ФК «Шинник» Эльдар Низамутдинов

Отметим, что 31 мая форварду исполнится 39 лет.

В прошедшем сезоне ФНЛ Низамутдинов отметился десятью забитыми мячами в 27 матчах чемпионата.

Большую часть своей карьеры Эльдар посвятил «Шиннику», в котором провёл 236 матчей, отметившись 58 голами. Также россиянин выступал за «Спартак», «Ротор», «Балтику», «Енисей» и «Химки».