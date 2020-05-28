Санкт-Петербург, 28 мая, 2020, 18:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 1 июня 2020 года начнется постепенное смягчение ранее введенных в связи с коронавирусом ограничений и запретов. В частности, масочно-перчаточный режим на улицах из обязательного станет рекомендательным. То же самое произойдет с режимом самоизоляции для лиц старше 65 лет. Откроются нотариальные конторы и кладбища.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске на фоне Эрмитажа

Об этом сообщили 28 мая в Смольном по итогам совместного заседания Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и Межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции.

Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой, «но есть тенденция к замедлению».

В связи с этим с 1 июня по 14 июня запускается первый этап смягчения ограничений. В его рамках обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет станет рекомендательным.

Отменяется обязательное использование масок и перчаток на улицах, однако в общественных местах, в общественном транспорте и в магазинах использование масок и перчаток по-прежнему будет обязательным.

Кроме того, откроются нотариальные и юридические конторы, людям, наконец, разрешат посещение кладбищ при условии использования средств индивидуальной защиты.

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Снятие ограничений в Петербурге будет координироваться с Ленинградской областью, отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее была определена зона взаимного влияния по COVID-19: в нее вошла вся территория Санкт-Петербурга, а также Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы области.