Киев, 28 мая, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Министерство социальной политики Украины заявляет о том, что уровень бедности в стране составляет 45%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию «Левый берег», материал обнародован сегодня, 28 мая.

Чиновник сослалась на данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на подсчеты директора этого учреждения Эллы Либановой.

«На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили, и получается, что критерий бедности в Украине — прогнозируется 45%», — сказала Лазебная.

Для сравнения она отметила, что самый низкий показатель бедности на Украине был в 2008 г. на уровне 19,9%.

Лазебная заявила, что ее министерство и правительство будет делать предупредительные меры, чтобы озвученный показатель лишь прогнозом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в мае был озвучен прогноз ЮНИСЕФ, согласно которому 6 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности. 20 мая на пресс-конференции президент Зеленский критически оценил эти данные, заявив, что ЮНИСЕФ делает прогноз на основании общемировой статистики, а на Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата меньше, чем в западных странах. По его словам, в западных странах $250 — «мизерная зарплата», а на Украине — «просто маленькая» и «не бедность всё-таки».