Тула, 28 мая, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Тульская область вошла в число регионов, где зафиксировано наименьшее административное давление на бизнес. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская область вошла в число регионов, где зафиксировано наименьшее административное давление на бизнес

Ежегодный доклад о состоянии деловой среды по итогам 2019 года представил президенту Владимиру Путину Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов.

В докладе, в частности, содержится информация о рассчитываемом аппаратом бизнес-омбудсмена индексе административного давления на бизнес по итогам 2019 года. Индекс оценивает снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, долю штрафов, назначенных без проверок, и сборы штрафов ведомствами.

В данном реестре по итогам 2019 года Тульская область оказалась на 32-м месте из 85, регион поднялся сразу на 47 позиций, индекс административного давления снизился в регионе с 4,5 до 3,5.

Как сообщили в управлении пресс-службы, между органами исполнительной власти Тульской области и контрольно-надзорными ведомствами выстроен конструктивный диалог, создана новая модель взаимодействия — благодаря позиции губернатора Алексея Дюмина и уполномоченного по защите прав предпринимателей в области Александра Головина.

В регионе, в частности, более активно применяется к субъектам бизнеса предупреждение как мера наказания за впервые совершенные административные правонарушения, снижения количества плановых и внеплановых проверок, проведения большой разъяснительной работы с предпринимателями.

В регионе ряд надзорных органов значительно повысил свои показатели по рейтингу административного давления. Так, у Роспотребнадзора доля предупреждений по результатам проверок выросла, соответственно, снизился объем штрафов, налагаемых ведомством.