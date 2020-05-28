Калуга, 28 мая, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В Калужской области интенсивные осадки могут привести к паводкам, сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

40.mchs.gov.ru Калужские реки из-за обильных дождей могут выйти из берегов.

По информации ведомства, на основании метеорологического прогноза в период с 28 по 31 мая на территории области ожидаются обильные и интенсивные осадки, вследствие которых возможно формирование быстроразвивающихся паводков на малых и средних реках, а также развитие низких и средних по высоте паводков на крупных реках.

На малых и средних реках Калужской области при формировании быстроразвивающихся паводков не исключён выход воды на пойму и локальные достижения отметок опасного явления «Высокий паводок». Рост уровня воды на реках местами может достигать до 2−3 метров.