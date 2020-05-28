Киев, 28 мая, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Децентрализация на Украине фактически выходит на финишную прямую, заявил сегодня, 28 мая, президент страны Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По его словам, правительство утвердило перспективные планы для всех областей Украины, которые «станут основой для формирования территориальных громад и построения успешной страны», цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что с формированием территориальных громад уменьшится влияние центральной власти на распоряжение средствами и местные жители смогут внутри собственной громады выбирать, что развивать, где строить школу или детский сад.

Офис президента Украины отдельно отмечает, что перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением «временно оккупированной территории АР Крым», а вот «временно оккупированные территории Донбасса» попадают в план.

ИА REGNUM напоминает, что реформа децентрализации требует внесения изменений в Конституцию Украины, что возможно, если инициативу поддержат две трети депутатов Рады. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что изменения в конституцию Украины в части децентрализации власти будут готовы до июля.