Тула, 28 мая, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Тульской области готовы искать и использовать все возможности для создания рабочих мест. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области готовы искать и использовать все возможности для создания рабочих мест

«Мы понимаем, что большая ответственность ложится на региональные власти. Наша задача — понять и удовлетворить запросы каждого. И тех, кто потерял работу из-за коронавируса, и тех, кто сейчас в предпенсионном возрасте, и тех, кто только готовится начать трудовую деятельность. Поэтому мы начали реализовывать в регионе масштабную программу по поддержке занятости. В числе ключевых задач — сделать информацию обо всех имеющихся вакансиях и формах профессионального обучения максимально доступной жителям области», — отметил губернатор.

Глава Тульской области сообщил, что в регионе уделяют особое внимание обучению и переобучению, как при центрах занятости, так и при самих предприятиях. Глава региона также обратил внимание региональных министерства промышленности и министерства труда активизировать взаимодействие с предприятиями региона по вопросам подготовки востребованных кадров, в том числе в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости.

«Сложившаяся ситуация заставляет нас подходить к вопросам поддержки занятости максимально широко и комплексно, искать и использовать все возможности для создания рабочих мест. Предлагать людям не только постоянную, но и временную, сезонную, разовую работу. Развивать дистанционные формы работы, об актуальности которых сегодня говорил президент. Только при таком подходе мы сможем стабилизировать ситуацию на рынке труда», — отметил Алексей Дюмин.

Вопросы ситуации на рынке труда обсуждались 27 мая на совещании, которое провёл президент РФ Владимир Путин. В частности, на совещании отмечалось, что в России число официально зарегистрированных безработных растёт и уже достигло около 1,9 млн человек. Владимир Путин поддержал ряд предложений Министерства труда и социальной защиты РФ по стабилизации рынка труда и поддержке граждан. Так, максимальный размер пособия по безработице (12 130 руб.) будет распространён на индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело из-за пандемии, решено продлить на три месяца выплаты пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок. Мера поддержки безработных, имеющих несовершеннолетних детей, будет распространена и на тех родителей, которые потеряли работу до 1 марта.