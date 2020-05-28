Калуга, 28 мая, 2020, 17:19 — ИА Регнум. 100 пар перчаток, 2500 медицинских масок и десятки санитайзеров передали калужским ветеранам спорта участники акции #МыВместе, организованной Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров для поддержки наиболее уязвимых граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Фото регионального исполкома Общероссийского общественного Движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ"ЗА РОССИЮ» в Калужской области Волонтёры передали ветеранам спорта средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

В области разрешено возобновить тренировочный процесс, который был прерван из-за введенного режима безопасного поведения, спортсменам-профессионалам. Данные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Представитель заслуженных спортсменов региона Михаил Кардаполов поблагодарил волонтёров за поддержку спортсменов старшего поколения и пожелал активистам крепкого здоровья.

«Для некоторых калужан спорт — это не хобби, а работа. Если спортсмен не будет продолжать тренироваться, он потеряет форму и не сможет потом принимать участие в соревнованиях. Но возобновление тренировочного процесса возможно лишь с соблюдением масочного режима. Волонтерский штаб акции #МыВместе выступает за здоровье калужан. Поэтому ветеранам спорта были переданы средства индивидуальной защиты», — сказала член команды «Молодежка ОНФ» в Калужской области София Мохманд.