Ярославль, 28 мая, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Ярославских предпринимателей, арендующих помещения внутри муниципальных спортивных объектов, заставляют платить арендную плату в полной объёме, несмотря на то, что все городские спортзалы, бассейны и ФОКи фактически закрыты с начала эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM рассказал один из арендаторов.

Легкоатлетический манеж в Ярославле

В частности, муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений города Ярославля» отказывает даже в частичном снижении платы арендаторам помещений внутри легкоатлетического манежа на улице Чкалова.

Спортивный объект официально закрыт с 26 марта. С этого момента в нём фактически нет посетителей и предпринимательская деятельность арендаторов в нём невозможна. Более того, арендаторы физически не могут попасть в арендуемые помещения. Тем не менее, руководство муниципального предприятия требует оплаты аренды в полном объёме, ссылаясь на то, что сфера деятельности арендаторов не входит в список наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

С абсурдностью ситуации в мэрии Ярославля соглашаются. Однако рекомендуют предпринимателям обращаться в суд, поскольку на муниципальном уровне «отсутствуют правовые акты, позволяющие снижать или отменять арендную плату на период пандемии».

Иными словами, мэрия Ярославля предлагает людям, пострадавшим от эпидемии и едва сводящим концы с концами, потратиться ещё на юристов, чтобы добиться помощи от самой себя.