Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 мая, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском при пожаре в жилом доме погиб преподаватель детской школы искусств. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на учебное учреждение. Пожар произошел в ночь 28 мая в доме на улице Чернореченская. По сообщению Переславского ЕДДС 1 человек погиб, двое пострадали. Проверку по факту возгорания начали следователи.

СУ СКР по ЯО Пожар в Переславле

«По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Погибшему было 44 года. Он работал преподавателем в детской школе искусств Переславля-Залесского.

«Светлый, добрый, творческий человек. Любил жизнь, людей, труд учителя, поэта, художника. Активный сотрудник альманаха «Литературный Переславль», участник десятков персональных и коллективных выставок. Всегда внимательный к людям, полный уважения к каждому человеку, чуткий к заботам людей. Умеющий организовать урок и провести его во благо знанию, творчеству и ребёнку», — отметили в школе искусств.

Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.