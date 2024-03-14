Строительство второго моста в Костроме требует согласования с Газпромом
Кострома, 28 мая, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Строительство второго моста в Костроме обсудят с «Газпромом». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Специалисты Упрдор «Холмогоры» сообщили о 60% готовности документации по проектированию дороги и мостового сооружения.
В районе будущей стройки придётся перенести инженерные сети, которые находятся на балансе Газпрома. Для ускорения вопроса переговоры с компанией будут вести костромские власти.
Отметим, что тема строительства нового моста в Костроме имеет как минимум 20-летнюю историю. Впервые базовый проект объездной дороги, частью которого должен стать второй автопешеходный мост через Волгу стал доступен общественности в феврале 2020 года. Общая протяженность объездной дороги со вторым мостом составит 32 километра. Магистраль пройдет по территории шести сельских поселений Костромского района. К строительству федеральной трассы планируется приступить в 2021 году.