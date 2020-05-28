Берлин, 28 мая, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг. Об этом 28 мая сообщается на сайте МИД ФРГ.

Times Бундестаг

Отмечается, что Нечаева проинформировали о намерении германских властей использовать режим киберсанкций Евросоюза в отношении граждан России, причастных к атаке.

Сообщается, то основанием для этого является ордер на арест одного из причастных к атаке Дмитрия Бадина, выданный в мае генпрокурором США.

В МИД ФРГ добавили, что ордер на арест Бадина был выдан на основании подозрения, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, чьи имена пока не установлены, предпринял разведывательную деятельность против ФРГ для секретной службы иностранного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немецкая сторона не дала никаких доказательств своих заявлений о том, что Россия причастна к атаке хакеров и электронную почту немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Ранее спецслужбы ФРГ обнаружили, что пять лет назад в рамках какого-то расследования стало известно, что атака хакеров на бундестаг и личную почту канцлера были сделаны якобы гражданами РФ.

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