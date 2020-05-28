Ярославль, 28 мая, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Ярославская область оказалась на 23 месте в рейтинге «Административное давление-2020», подготовленном федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена. За год Ярославская область поднялась с 40 на 23 место. Рейтинг составляется для всех субъектов федерации, которые поделены на 4 категории, где группа А» — это регионы-лидеры, а «D» — регионы с наибольшим административным давлением. Ярославская область оказалась в группе «В».

Pixabay.com Административная проверка

"По Ярославской области мы действительно наблюдаем положительную динамику — в прошлом году количество жалоб в наш аппарат по вопросам контрольно-надзорной деятельности составило лишь 4% от общего числа обращений. За 5 месяцев 2020-го поступила всего одна жалоба на эту тему, она сейчас в работе. В этом году большого количества обращений по контрольно-надзорной деятельности также не прогнозируем — с 18 марта по 31 декабря действует мораторий на проведение проверок в отношении субъектов МСП за рядом исключений», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

При составлении рейтинга бизнес-омбудсмен анализировал контрольные мероприятия, которые проводят Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС и жилищные инспекции. Ярославская область попала в топ федерального профиля «Жилищные инспекции».

«По итогам 2019 года регион вошел в топ-5 по сумме наложенных штрафов на управляющие организации — 104 млн рублей. Количество проведенных проверок на одну проверенную управляющую организацию составило 44,6 — по данному показателю Ярославскую область «обошли» лишь Курганская, Магаданская и Липецкая», — рассказали в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM соседняя Костромская область вошла в число 10 регионов с наименьшим давлением на бизнес.