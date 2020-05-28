Калуга, 28 мая, 2020, 14:56 — ИА Регнум. В Калуге из колонии-поселения № 6 регионального УФСИН во время работ за пределами исправительного учреждения совершили побег двое осужденных. В течение суток беглецов нашли и доставили обратно в колонию. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области.

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По факту побега возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 313 УК РФ, которая предусматривает до четырёх лет лишения свободы. По результатам проверки, проведенной прокуратурой, в деятельности администрации колонии выявлены нарушения, в части осуществления постоянного надзора за осужденными, а также проведения с ними профилактической и индивидуально-воспитательной работы. В адрес начальника УФСИН России по Калужской области внесено прокурорское представление.

По состоянию на 1 января 2020 года в калужской колонии-поселении отбывало наказание 199 человек.