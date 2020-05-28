Оренбург, 28 мая, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В центре Оренбурге 28 мая проводится санитарная обработка общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга В Оренбурге проводят дезинфекцию

В горадминистрации подчеркнули, что дезинфекция проводится ежедневно, составлен график обработки улиц в разных районах муниципалитета.

Сотрудники МБУ «БиОЗ» и МКУ «Комсервис» обрабатывают места массового скопления горожан. Спецсредства разбрызгивают на скамейки и урны вдоль проезжих частей, остановочные павильоны и стоянки общественного транспорта и такси.

Сегодня, 28 мая, дезинфекции подвергли автовокзал и остановочные павильоны на ул. Терешковой, стоянки междугородних такси на ул. 8 Марта в районе театра музыкальной комедии, остановочные павильоны на ул. Корецкой, ул. Профсоюзной, ул. 8 Марта, ул. Чкалова и ул. Салмышской.