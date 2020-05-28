Кронштадт, Санкт-Петербург, 28 мая, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Суд в Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) отказался удовлетворить ходатайство следствия и заключить под стражу молодого человека, который в компании двух девушек пожарил колбасные изделия на Вечном огне на Якорной площади города.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

«Суд следствию отказал», — сообщает 28 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Это преступление, совершенное поздно вечером 24 мая, вызвало большой общественный резонанс, а уголовное дело было истребовано из органов МВД в органы СКР, где с вандализма переквалифицировано на более тяжелую статью УК РФ — «Надругательство над надмогильным сооружением» (до пяти лет лишения свободы).

Главным фигурантом дела стал 36-летний Николай Поликарпов, задержанный 26 мая.

По версии следствия, Поликарпов, а также его знакомые Кухарева и Дремина, на автомобиле прибыли к памятнику «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади Кронштадта, где умышленно совершили действия, оскверняющие надмогильное сооружение, также являющееся объектом культурного наследия.

Как отмечает следствие, соучастники насадили на шампуры привезенные ими колбасные и кондитерские изделия и использовали пламя Вечного огня для обжаривания этих изделий. Съев их, Поликарпов, Кухарева и Дремина, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, оставили на могильном памятнике мусор и остатки пищи, после чего скрылись.

О причинах, по которым суд отказал в аресте главного фигуранта, пока не сообщается.