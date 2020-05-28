Ферзиково, Калужская область, 28 мая, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Нарушения строительства Центра культурного развития выявлены в посёлке Ферзиково, сообщила 28 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Нарушения строительства Центра культурного развития выявлены в посёлке Ферзиково

По её словам, прокуратурой района в феврале-марте 2020 года совместно со специалистами инспекции Государственного строительного надзора области установлены нарушения строительных норм при производстве работ. В частности, на объекте отсутствовало полное периметральное ограждение и защитные ограждения лестничных маршей, что не отвечало требованиям безопасности при строительстве. По фактам нарушений начальник участка подрядной организации привлечен к административной ответственности. Кроме того, грубо нарушены сроки выполнения условий контракта, допущенного как подрядчиком, так и заказчиком. Работы подлежали сдаче до 30 апреля. Однако, по состоянию на 15 мая строительство фактически не завершено.

«Данные нарушения препятствуют достижению целей национального проекта «Культура». В адрес подрядной организации и учреждения-заказчика внесены представления, которые находятся на прокурорском контроле», — сказала Искрина Лепёхина.