Минск, 28 мая, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Международным скандалом назвал Александр Лукашенко отзыв из Белоруссии словацкого посла, которому грозит увольнение с дипломатической службы. Об этом он заявил сегодня, 28 мая на встрече с послом Сербии Велько Ковачевичем.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в Белоруссии Велько Ковачевичем

Белорусский лидер высоко оценил компетенции сербского посла, отметив: «У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей».

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

Обращаясь к завершающему свою дипломатическую миссию представителю официального Белграда, Лукашенко попросил передать своё пожеланиеАлександр Вучичу, сказав: «Поэтому я вас и прошу, чтобы передали моему другу, президенту Сербии, чтобы он подумал, как найти человека, который будет таким послом, как вы».

При этом, как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко выразил своё неудовольствие негативными последствиями участия посла Словакии в Белоруссии Йозефа Мигаша в минских торжествах, состоявшихся 9 мая и приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Читайте на эту тему: Белоруссия: День Победы в «не нашей войне»

«Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку. Это вообще международный скандал», — сообщил Лукашенко послу Сербии.

Лукашенко сообщил, что посол Словакии вырос в семье словацкого партизана, боровшегося с нацизмом, отметив: «Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?».

Ранее на эту же тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

«Это то же самое, как если бы сербский посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого», — подчеркнул Лукашенко.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии