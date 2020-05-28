Белоусово, Калужская область, 28 мая, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстанет генеральный директор строительной организации, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекших травмирование ребенка, сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На территорию строительной площадки могут безпрепятственно пройти посторонние

По версии следствия, 30 августа 2019 года в городе Белоусово Жуковского района девятилетний мальчик беспрепятственно прошёл через отсутствующие части ограждения на территорию строительной площадки строящегося многоквартирного дома. Поднимаясь на третий этаж по швеллеру, мальчик оступился и упал на строительный мусор. В результате падения ребёнок был серьёзно травмирован.

В ходе следствия было установлено, что директором организации были нарушены строительные нормы и правила. Необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки посторонних лиц, приняты не были. Кроме того, генеральный директор не выполнил требований прокурора об устранении этих нарушений, внесенных ему незадолго до происшествия. Обвиняемому грозит максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.