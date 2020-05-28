Экс-министр Чувашии отозвала свой иск на 1,2 млн рублей
Чебоксары, 28 мая, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Экс-министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева вышла с иском в Ленинский районный суд Чебоксар, требуя восстановить её на работе и взыскать в общей сложности около 1,3 млн рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте суда, заявительница не явилась на рассмотрение гражданского дела, суд оставил иск без рассмотрения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заявителем выступила бывший министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева, в качестве ответчика заявлено министерство юстиции и имущественных отношений. В числе третьих лиц — администрация главы Чувашии в лице управления государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград.
Бывший министр потребовала, в частности, восстановить её на работе, взыскать 117,6 тыс. рублей заработка за «время вынужденного прогула» и 1 164 695 рублей 43 копейки компенсации. Нанесённый ей моральный вред она оценила в 1 тыс. рублей.
В связи с неявкой сторон судебное разбирательство по делу сначала отложено.
13 мая вынесено определение «оставить без рассмотрения» данное гражданское дело.
Напомним, Наталья Тимофеева была освобождения от исполнения обязанностей министра юстиции и имущественных отношений Чувашии 10 февраля 2020 года. Она входила в команду Михаила Игнатьева, который 29 января 2020 года был отправлен в отставку указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия.
В феврале 2020 года минюст Чувашии был упразднён и преобразован в государственный комитет по делам юстиции. Его возглавил Дмитрий Сержантов, который ранее руководил управлением Минюста по Чувашии, затем — по Самарской области. Функции минюста в части имущественных вопросов переданы минэкономразвития Чувашии, которое преобразовано в министерство экономического развития и имущественных отношений. Его возглавил экс-премьер республики Иван Моторин, который работает министром в статусе вице-премьера.