Кострома, 28 мая, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Костромской области бывшего руководителя противопожарной службы подозревают в махинациях по госконтракту. Об этом 28 мая сообщает СУ СК РФ по региону.

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Как считают следователи, в мае 2018 года начальник закрыл глаза на неисполнение контракта по ремонту автомобильной техники. Зная, что работы были не произведены, подозреваемый поручил подчинённым расплатиться с подрядчиком. На его счета была переведена сумма, превышающая 1,7 млн. рублей.

На управленца завели уголовное дело — ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Это не первый «пожарный» скандал в области. В 2019 году УМВД региона сообщило о подозрениях в отношении главы одной из пожарных частей в Буе. Проверка выявила, что в период с июля по октябрь 2018 года мужчина снимал подчинённых с дежурства и отправлял строить свой дом. Против него также возбудили уголовное дело.